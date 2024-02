Lena Goarnisson : Mais à quoi sert la lumière ? Galerie Olivier Meyer Nantes, dimanche 17 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-17 15:30 – 18:30

Gratuit : oui

Le travail de Lena Goarnisson qui s’incarne en actions, photographies, dessins ou objets, cherche depuis quelques années, via le projet Memento Mori, à rendre hommage aux victimes de mort violente : crimes de guerre, crimes sexistes, mort au travail, etc.. Ouvert Vendredi, samedi, dimanche et lundi de 15h30 à 18h30

Galerie Olivier Meyer Nantes 44000

09 82 61 78 25 https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes