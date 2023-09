aérogrammes – Exposition de Frédérique Guétat-Liviani Galerie Olivier Meyer Nantes, 5 novembre 2023, Nantes.

2023-11-05

Horaire : 15:30 18:30

Gratuit : oui

Cette exposition est concomitante à la sortie, le 16 octobre 2023, du livre « aérogramme » de Frédérique Guétat-Liviani aux éditions Lanskine. L’exposition regroupera des dessins extraits de trois séries récentes. Les « aérogrammes », épreuves du livre à paraître sus nommé, les « plans d’évasion », dont certains sont reproduits dans le recueil « 4 de chiffre » édité par Plaine page en 2022 et des planches de « Vherbier » extraites de l’ouvrage éponyme, contenant également les textes de Christian Désagulier, paru aux éditions Fidel Anthelme X et Terracol en 2021. Ces trois livres seront disponibles à la galerie pendant l’exposition. NOUVEAUX JOURS D’OUVERTURE : vendredis, samedis, dimanches et lundis de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous, pendant les expositions.

Galerie Olivier Meyer Nantes 44000

09 82 61 78 25 https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes 0982617825 https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes