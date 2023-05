Caviardage Galerie Olivier Meyer, 17 février 2023, Nantes.

2023-02-17

Horaire : 15:30 18:30

Gratuit : oui Tout public

Exposition collective réunissant 18 artistes et poètes d’ici et d’ailleurs et de générations différentes. Avec : Fernando Aguiar, Akenaton, Ludovic Bernhardt, Philippe Berta, Julien Blaine, Jean Bonichon, Daphné Boussion, Philippe Calandre, Maéva Croissant, Justin Delareux, Frédérique Guétat-Liviani, Pierre-Yves Hélou, Lidia Lelong, Rose Lemeunier, Ricardo Martinez Ramos, Karine Maussière, Jean Torregrosa et Valentina Traïanova.

Galerie Olivier Meyer Nantes 44000

09 82 61 78 25 https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes 0982617825 https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes/caviardage