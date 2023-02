Sublimes Bijoux Galerie Officine 8 Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente

Sublimes Bijoux Galerie Officine 8, 31 mars 2023, Angoulême. Sublimes Bijoux 31 mars – 2 avril Galerie Officine 8 À la découverte de la joaillerie Galerie Officine 8 8 rue Chabrefy 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine À la découverte de la joaillerie et de ses métiers Qui se souvient qu’Angoulême fut dans les années 1970-1980 capitale française et européenne du bijou avec les établissements Flamand ? La manufacture S.B.A. perpétue ce savoir-faire unique de la joaillerie française à travers ses différents métiers : fonte, design, CAO, impression 3D, travail du métal à l’établi, sertissage, polissage, traitements de surface… Elle accompagne aujourd’hui l’ouverture d’Officine 8, galerie précieuse installée au cœur du Vieil-Angoulême où s’exprime la passion de l’artisanat d’exception, à travers la création des pièces uniques et de collections mettant en scène des gemmes dans les plus belles couleurs ! 100% made in France, 100% made in Charente, des bijoux pour faire rêver à découvrir à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Ouvert à tous les publics avec une initiation à la gemmologie (science qui étudie les pierres gemmes) : “Couleurs Cognac”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 ©SBA/M

