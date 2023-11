Jiao Jia Ou Yang Galerie Nadine Granier Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Jiao Jia Ou Yang Galerie Nadine Granier Albi, 28 novembre 2023, Albi. Jiao Jia Ou Yang 28 novembre – 19 décembre Galerie Nadine Granier Entrée libre Né à Shanghai, en 1947, il a commencé sa formation par l’École des Beaux-Arts et d’art artisanal de Shanghai de 1963 à 1968. En 1988, il s’installe en France et étudie à l’École des Beaux-Arts de Toulouse. Depuis 1990, il a remporté de nombreux prix dans différentes grandes manifestations artistiques. Galerie Nadine Granier 13 Rue Puech Berenguier Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 38 98 76 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Galerie Nadine Granier
13 Rue Puech Berenguier Albi
Albi 81000 Tarn Occitanie
05 63 38 98 76

