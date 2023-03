Exposition Elles sur la photo. Photographies de Melania Avanzato, Anaïs Boudot, Louise Narbo et Rima Samman Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Le portrait, thème privilégié de la photographie, peut générer chez le spectateur des réactions immédiates de fascination, d'émotion, de surprise, d'interrogation… Mais que nous dit réellement le portrait au-delà des apparences ? Que nous racontent les portraits de femmes, pris par des femmes, réunis dans cette exposition ?

Melania Avanzato s’est intéressée aux sportives sous-représentées dans des disciplines essentiellement masculines, Anaïs Boudot remet en lumière les muses de Picasso, dont les carrières artistiques personnelles ont souffert de l’ombre envahissante du monstre sacré, tandis que Louise Narbo et Rima Samman interrogent leur identité et leurs origines en créant des portraits autobiographiques ou en intervenant sur des photos de famille.

Chacune de ces artistes, avec des techniques et sujets très variés, nous propose ainsi une réflexion sur le statut de la femme dans nos sociétés et dans l’histoire, petite ou grande, et nous invite également, en un effet de miroir, à un dialogue plein de richesse. Vernissage le samedi 18 mars, à 11h30.

Précédé d'une table ronde sur le thème : femme, art et photographie, à 10h. En écho à l'exposition Valérie Belin. L'incertaine beauté du monde présentée au MUba Eugène Leroy du 17 mars au 27 août 2023.

