Table ronde « Femme, art et photographie » Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Table ronde « Femme, art et photographie » Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, 18 mars 2023, Tourcoing. Table ronde « Femme, art et photographie » Samedi 18 mars, 10h00, 11h30 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Entrée libre. Helio, centre de promotion et de création photographique, vous propose une table ronde sur le thème : femme, art et photographie, en introduction du vernissage de l’exposition Elles sur la photo.

Autour d’ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires de la médiathèque, vous pourrez échanger avec les quatre photographes : Melania Avanzato, Anaïs Boudot, Louise Narbo et Rima Samman sur la représentation et la place des femmes dans les arts et tout particulièrement dans la photographie. Table ronde à 10h

Vernissage à 11h30 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/exposition-elles-sur-la-photo »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00

2023-03-18T11:30:00+01:00 – 2023-03-18T13:00:00+01:00 Les Oubliées Picasso Brassaï Boudot ©Anaïs Boudot

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux Tourcoing

Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Table ronde « Femme, art et photographie » Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 2023-03-18 was last modified: by Table ronde « Femme, art et photographie » Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux 18 mars 2023 Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord