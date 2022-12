Exposition des lauréats du concours de portfolios 2022 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Exposition des lauréats du concours de portfolios 2022 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, 28 janvier 2023, Tourcoing. Exposition des lauréats du concours de portfolios 2022 28 janvier – 4 mars 2023 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux

Entrée libre.

Pour sa 13e édition, le concours de portfolios de l’association Helio a distingué les photographes François Parmentier, Baptiste Bouchez, Christian Taquet et Emma Corbineau. Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Centre-ville Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

03 59 63 42 50 https://mediatheque.tourcoing.fr Comme chaque année depuis 2010, l’association Helio organise un événement à l’attention des photographes débutants comme expérimentés. Moment d’échange enrichissant avec des spécialistes de la photographie, le concours de portfolios attire les photographes de la France entière et des pays limitrophes. Pour sa 13e édition, le concours a eu lieu le samedi 3 décembre 2022 à la médiathèque André Malraux de Tourcoing. Le jury a eu l’occasion de découvrir et d’évaluer les travaux des neuf photographes choisis lors de la présélection des candidatures et de distinguer quatre lauréats:

– Ier lauréat : François Parmentier

– 2e ex aequo : Baptiste Bouchez et Christian Taquet

– 3e lauréate : Emma Corbineau Les photographies des lauréats feront l’objet d’une exposition présentée du 28 janvier au 4 mars 2023 à la galerie Nadar. Vernissage le samedi 28 janvier, à 15h30 (sous réserve).

