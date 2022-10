Exposition Natural Insight Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Exposition Natural Insight 15 novembre 2022 – 14 janvier 2023 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux

Entrée libre.

Photographies de Madeleine Brun, Thomas Caryn, Willy Del Zoppo, Hervé Demeyère, Olivier Desrousseaux, André Dubuc, Daniel Liénard, Cécile Paris, Myriam Rispens, Takuji Shimmura et Michel Szawrowski

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart 59200 Tourcoing

03 59 63 42 50

03 59 63 42 50 https://mediatheque.tourcoing.fr Entre la nature et nous, point de frontière, juste une continuité, une symbiose permanente. Être bienveillante à son égard revient à nous respecter, nous les humains voraces.

Quelle est la place du photographe dans cette dialectique du microcosme et du macrocosme ? Qu’observe-t-il à travers son objectif si subjectif ? Un monde mouvant, mystérieux, où nécessairement tôt ou tard apparaissent plantes, animaux, minéraux, liquides, astres et feu. Que scrute-t-il à travers le jeu complexe de ses lentilles, le photographe, sinon, démultipliées dans l’infini de la nature, ses propres énigmes, sombres comme les forêts, profondes comme les océans, évanescentes comme les nuages, incandescentes comme la lave.

Une photo de la nature nous renvoie à notre propre (dé)nature et suscite toujours le même questionnement : moi qui les vise avec mon appareil, dans quelle mesure suis-je cet oiseau, ce torrent, cet arbre, cette montagne ? Pourquoi m’intéressent-ils ? La réponse peut être à la fois simple et ésotérique : je focalise mon regard sur eux parce qu’ils sont inéluctablement moi.

Willy Del Zoppo

Vernissage le samedi 19 novembre à 15h30 (sous réserve).

