Exposition d’artisanat africain Galerie municipale Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Exposition d’artisanat africain Galerie municipale Limoges, 11 octobre 2023, Limoges. Exposition d’artisanat africain 11 – 14 octobre Galerie municipale Peintures d’artistes Burkinabés et régionaux, vente d’artisanat africain et de bijoux Touaregs. Galerie municipale 32 rue François Mitterrand Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T19:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00 Exposition Burkina Faso D.R. Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Galerie municipale Adresse 32 rue François Mitterrand Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Galerie municipale Limoges latitude longitude 45.826458;1.258546

Galerie municipale Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/