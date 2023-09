Pénétrer l’intimité d’un chai : exposition photographique et performance dansée Galerie Municipale Châteauneuf-sur-Charente, 16 septembre 2023, Châteauneuf-sur-Charente.

Pénétrer l’intimité d’un chai : exposition photographique et performance dansée 16 et 17 septembre Galerie Municipale Gratuit. Sur inscription. Places limitées pour la performance.

Des mers de fûts, des peaux infinies de bois, le chai à eaux de vie est un lieu de silence et de temps accumulé. Un lieu de l’invisible et du caché. A l’abri de toute lumière et de toute présence humaine reposent des eaux dorées qu’on dirait précieuses. Seul un habitat de populations microscopiques a droit de cité. Là, on y laisse le temps faire son œuvre. Les photographies, grâce à la présence d’une danseuse font apparaître le côté magnétique, cinématographique de cet espace du mouvement invisible. Une vidéo et une performance dansée font pénétrer encore plus en avant le spectateur dans l’intimité de ce lieu de l’obscur.

La Galerie Municipale sera ouverte les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 20h. La performance dansée aura lieu le samedi à 11h30, 16h, 18h et 19h30 et le dimanche à 11h30, 16h et 18h.

Galerie Municipale Place de la Liberté, 16120 Châteauneuf-sur-Charente

©David Pisani