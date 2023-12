Les traces du temps – Mois de la photo – Photo Club Erquy Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 22 décembre 2023 09:30, Erquy.

Les traces du temps – Mois de la photo – Photo Club Erquy 22 – 31 décembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Le temps laisse des traces plus ou moins visibles, de bons et de mauvais souvenirs qui influencent chacun d’entre nous, au présent et au futur.

Les membres du club Photos d’Erquy sont allés à la recherche de ces traces… Ils nous donnent à travers cette exposition une exploration du temps qui nous amène à nous questionner tout en nous fascinant. Vous découvrirez à travers leurs photos un imaginaire et une sensibilité. Ce sont près de 50 clichés qui vous feront voyager par des notes subtiles à travers notre temps.

Exposition proposée par le Photo Club d’Erquy.

Vernissage vendredi 22 décembre à 18h

En parallèle, les membres du club proposent 7 mini-séries :

– ‘ , par Jean Lecerf

– , par Mickaël Ablin

– , par Pierrick Ménard

– ‘ , par Jo Rouxel et Caroline Lameloise

– , par Yvers Lachoux

– , par Henry-Pascal Molard

– ( ́ ̀ ) – , par Dominique Leconte

Du 18 au 31 décembre

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T10:30:00+01:00 – 2023-12-22T12:30:00+01:00

2023-12-31T15:00:00+01:00 – 2023-12-31T18:00:00+01:00

photographie Erquy