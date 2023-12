Activité humaine – Mois de la photo – Photo Club Erquy Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Activité humaine – Mois de la photo – Photo Club Erquy Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 8 décembre 2023 09:30, Erquy. Activité humaine – Mois de la photo – Photo Club Erquy 8 – 20 décembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite L’activité est un besoin fondamental de l’être humain. « En travaillant le monde, l’homme se travaille lui-même »

À travers ses activités quotidiennes, qui constituent sa vie, l’être humain s’exprime, se développe, évolue et s’épanouit. L’activité humaine offre des défis à relever, apporte une valorisation, une reconnaissance sociale, un moyen de subsistance.

En observant les artisans, comme les soudeurs ou la potière, les commerçants, la construction ou la reconstruction de nos villes, la pêche, les loisirs, les spectacles ou tout simplement le repos, les membres du Club Photos d’Erquy ont immortalisé à travers leurs clichés leur vision de cette « activité humaine » sur notre région.

Exposition proposée par le Photo Club d’Erquy. Vernissage vendredi 8 décembre à 18h Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:30:00+01:00 – 2023-12-08T12:30:00+01:00

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00 photographie Erquy Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Code postal 22430 Lieu Galerie municipale Bernard Nonnet Adresse Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Latitude 48.629381 Longitude -2.464585 latitude longitude 48.629381;-2.464585

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/