Odyssée Africaine Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 8 décembre 2023 09:30, Erquy.

Odyssée Africaine 8 – 17 décembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

L’invité d’honneur : Benoît Feron

Son travail est nourri par un amour profond pour les voyages et l’exploration de la planète, de ses habitants et de ses merveilles. Avec un véritable attrait pour la Corne de l’Afrique, sa lumière inégalée, sa nature infinie, mais avant tout pour la grande diversité et la beauté de ses habitants, qu’il a immortalisés dans son livre “Portraits du Rift”, ainsi que dans son nouveau livre à paraître, “Odyssée Africaine”.

Ce qui rend son travail unique, c’est la précision de son cadrage et son attrait pour la netteté et le détail, que l’on retrouve dans ses portraits mais aussi dans son travail sur les peaux, les bijoux ou les paysages. Son travail c’est aussi la maîtrise du sens et de l’harmonie des couleurs, même si Benoît Feron ne néglige pas de temps en temps le travail en noir et blanc

Vernissage vendredi 8 décembre à 18h

Suivi d’une conférence de Benoît Feron à 20h30 à l’Ancre des Mots

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

photographie Erquy

Benoît Feron