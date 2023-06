Visions Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 16 novembre 2023, Erquy.

Visions 16 novembre – 3 décembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Vernissage jeudi 16 novembre à 18h00

Mathilde Millot

La peinture devenant une véritable passion m’amènera à exposer à partir de 1995.

De formation en partie autodidacte, j’ai complété mes compétences personnelles par des stages dont un mené par l’Artiste Ben Ami Koller.

Ma technique favorite a été longtemps le pastel sec m’offrant la spontanéité d’exécution et le plaisir tactile avec la matière dans un style figuratif.

Mes préférences actuelles m’amènent à créer des compositions abstraites tout en privilégiant la matière et l’harmonie des couleurs. Le pastel est toujours présent, cette-fois-ci gras, venant accompagner, par petites touches, la peinture acrylique sur toile préalablement enduite, apportant les effets de matière

Alain Durand

Une vie d’artiste…

A la fin des années 70, je quitte ma Nièvre natale pour faire des études de droit à l’université Orléans ;

Diplôme en poche je travaille quelque temps dans l’administration.

La passion pour le dessin est cependant toujours présente et j’intègre rapidement l’Éducation nationale comme prof de dessin dans un lycée technique de la banlieue parisienne ;

Ma formation artistique va se faire « sur le tas comme on dit » , en autodidacte, en fréquentant les galeries ou salons parisiens où je vais découvrir mes « maîtres » : Poumeyrol. Velicovick. Poirier…ou autres Ernest Pignon Ernest.

La BD aura également une influence notable : les premières éditions du festival d’Angoulême, les années « A suivre » ou Métal Hurlant vont marquer mon approche du dessin avec des grandes figures comme Moebius, Bilal, Hugo Pratt

Mon cheminement artistique commence aux artistes orléanais pour se poursuivre avec les artistes de Sologne ou la route des ateliers ; je reste un fidèle des « ateliers d’artistes » organisés sous la houlette du Conseil départemental.

J’ai collaboré avec des galeries (Saint Roch /Michèle Boullet à Paris , Sillage à Paimpol …)

participé à des récentes exposition ( Art cité de Fontenay sous-bois … Ballancourt…)

Ma démarche est plutôt centrée autour du dessin (divers outils encre, acrylique…) avec des sujets qui ont un « vécu » Ce vécu s’inscrit dans une dimension poétique, nostalgique en particulier lorsque le sujet choisi est investi par les éléments naturels .Une démarche qui relève plus de l’expression que du souci de réalisme …

Retraité depuis peu j’interviens dans le monde associatif sur le thème de l’art contemporain souvent méconnu du grand public.

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

