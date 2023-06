Couleurs et tourments Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 29 septembre 2023, Erquy.

Couleurs et tourments 29 septembre – 15 octobre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Vernissage vendredi 29 septembre à 18h00

Je suis une artiste rennais autodidacte, J’ai démarré la peinture aux alentours des années 2000 et j’ai fait différentes expositions (Institut Français du Sang, Orangerie du Thabor, Galerie St Cyr,,,,),

Mon univers peut s’apparenter à l’art brut, à la figuration libre, à l’expressionisme, à l’art naîf ou le fauvisme,

Mes thèmes sont les suivants : les rêves, la souffrance, l’anxiété, les portraits de mes proches, la mythologie, la notion d’intérieur et d’extérieur à travers les vues de chez moi ainsi que quelques paysages phares (viaduc de Caroual,,,,),

Je privilégie les toiles de grand format ainsi que les couleursvives même s’il m’arrive de faire des collages (papiers, bois) .

J ‘aime aussi faire référence à des légendes ( Faust, Siegfried, les nibelungen…)

J’aime me représenter sur la plupart de mes toiles .

En conclusion, peindre , exposer, faire partager ma passion artistique et mes émotions et me faire connaître me procure une profonde satisfaction .

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T19:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Art naïf Peinture