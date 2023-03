Exposition Alban Le Guillermic Galerie municipale Bernard Nonnet, 17 mars 2023, Erquy.

Exposition Alban Le Guillermic 17 mars – 2 avril Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Les fresques et lettrages que je voyais sur les murs de ma ville m’intriguais par leurs formes et leurs couleurs. Les codes étaient assez difficiles à déchiffrer ce qui m’a amené dans cet univers à l’âge de 15 ans. Les premiers lettrages m’ont vite fait comprendre que cet univers pouvait être exploré sous énormément de formes et de styles.

Ce côté illégal amène beaucoup d’intérêt à la discipline car l’adrénaline est présente à chaque instant. Le travail des couleurs et du lettrage prend beaucoup de temps et cela m’a permis de développer mon style au fur et à mesure des années.

De mon point de vue, les générations poussent de plus en plus loin le style du graffiti et ce que je découvre de nouveau dans ma ville, sur les autoroutes, les trains, m’impressionne de plus en plus chaque jour.

La toile a commencé à m’intéresser dès que j’ai vu qu’un petit format pouvait être aussi imposant qu’une grande pièce dominant un pan de mur entier.

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:00:00+01:00 – 2023-03-17T19:00:00+01:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

exposition peinture