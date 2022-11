Mois de la photo : exposition Madhur DHINGRA Galerie municipale Bernard Nonnet, 21 décembre 2022, Erquy.

Mois de la photo : exposition Madhur DHINGRA 21 – 31 décembre Galerie municipale Bernard Nonnet

accès libre et gratuit

festival de la photographie à Erquy handicap moteur mi

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Entrée libre. [{« link »: « https://www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo/ »}]

00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/

Madhur DHINGRA

L’invité d’honneur du festival est Madhur Dhingra, grand photographe de New Dehli (Inde), de réputation internationale. Il fera le voyage spécialement à Erquy pour exposer ses œuvres en noir et blanc présentant sa démarche vers la spiritualité.

Madhur Dhingra est un photographe indien impressionniste, passionné par la photographie d’événements aléatoires et de visages inconnus dans les rues. Il continue à expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux styles pour rendre ses images uniques. Il photographie en studio et dans la rue, manipulant artistiquement à la fois la lumière de studio et la lumière ambiante.

Madhur croit fermement que la photographie est une affaire d’apprentissage et d’expérimentation tout au long de la vie. En tant que photographe, il fait preuve d’une envie inhérente d’évoluer continuellement à la fois dans le style et la technique. « Il est pertinent de dire que mes images reflètent dans une large mesure le vide et le vide que je porte avec moi depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui ».

Photo Club d’Erquy

Le Photo club d’Erquy a souhaité s’exprimer sur plusieurs thèmes cette année : ombre et lumière, graphisme et matière, liquide. Ces vastes domaines classiques de la photographie ont donc été encore une fois revus, mais avec un œil réginéen !

Galerie municipale Bernard Nonnet

Jeudi 22 > samedi 31 décembre (relâche dimanche 25)

vernissage mercredi 21 décembre à 18h00.

https://www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T18:00:00+01:00

2022-12-31T18:00:00+01:00

photographie © Madhur DHINGRA