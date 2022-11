Mois de la photo : exposition Fabien LABRIET Galerie municipale Bernard Nonnet, 9 décembre 2022, Erquy.

accès libre et gratuit

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Entrée libre. [{« link »: « https://www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo/ »}]

00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/

Fabien LABRIET

My name is Land … Iceland.

Pourquoi retourner sans cesse à un endroit alors qu’il y a tant de paysages à découvrir ? C’est une question que l’on me pose souvent, que je me pose parfois … Est-ce la force magmatique qui effleure la surface des terres islandaises ou encore ses paysages en perpétuels mouvements ? Toujours est-il qu’en Islande plus qu’ailleurs, on se sent vivant. Cette île jeune de 15 millions d’année vous dévoile ses magnifiques paysages et vous montre avec puissance ô combien la nature domine l’homme et à quel point nous sommes petits.

Comment rester de glace devant cette création ? De son feu, naît la vie … Dans sa glace, elle survit.

Photo Club d’Erquy

Le Photo club d’Erquy a souhaité s’exprimer sur plusieurs thèmes cette année : ombre et lumière, graphisme et matière, liquide. Ces vastes domaines classiques de la photographie ont donc été encore une fois revus, mais avec un œil réginéen !

Galerie municipale Bernard Nonnet

Jeudi 22 > samedi 31 décembre (relâche dimanche 25)

vernissage mercredi 21 décembre à 18h00.

https://www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T18:00:00+01:00

2022-12-19T18:00:00+01:00

photographie © Madhur DHINGRA