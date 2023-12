Trois fois le vent plus libre Galerie Modulab Metz, 11 janvier 2024 17:00, Metz.

Trois fois le vent plus libre 11 janvier – 23 février 2024 Galerie Modulab Entrée libre

Exposition personnelle

de Pierrick Naud

Vernissage : Jeudi 11 Janvier à partir de 18h en présence de l’artiste

« Pour ma deuxième exposition à la galerie Modulab, je présente de nouveaux dessins appartenant à une série commencée en 2019 intitulée « l’hypothèse des doublures ».

Après les musées de Flers et d’Angers, j’ai posé mon regard sur la collection du musée des Beaux Arts de la Roche sur Yon, suite à l’invitation qui m’a été faite.

Réinterpréter les œuvres, les mixer entre elles, porter un regard poétique, imaginer alors des « doublures » énigmatiques et oniriques. Le travail se constitue de strates qui deviennent des surfaces disponibles pour un nouvel investissement – un futur dessin – qui, couche après couche, se révèle au regard telle une photographie en développement.

En écho à mes œuvres sur papier, un travail de céramique (sculptures en grès recouverte de graphite) prolonge par le volume mes recherches autour de l’hybridation, du collage, de la greffe et de l’étrangeté. »

Une exposition aura lieu au musée des Beaux Arts de la Roche sur Yon en juin 2024.

Pierrick Naud

Plus d’informations:

Lire le dossie de presse

Participation à Ceramic Brussels

Avec les soutiens de la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est, le département de la Moselle et la Ville de Metz

Galerie Modulab

28, rue Mazelle 57000 Metz (FR)

Ouvert du jeudi au samedi

De 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous

Site Web | Facebook | Instagram

Galerie Modulab 28 rue Mazelle Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est +33 (0)6 76 95 44 09 https://www.modulab.fr https://www.instagram.com/modulab/?hl=cs [{« link »: « https://www.modulab.fr/wp-content/uploads/2023/12/Galerie-Modulab-Dossier-presse-Pierrick-Naud-2024.pdf »}, {« link »: « https://www.modulab.fr/wp-content/uploads/2023/12/Galerie-Modulab-Dossier-Presse-Ceramic-Brussels-2024.pdf.pdf »}, {« link »: « https://www.modulab.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/modulab »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@modulab) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/172302531_269164258192697_2608940547285559030_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=xNVXG17hijEAX_wN8T8&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDXzAtDV0jMioI7pRwR73UjtRH6LP5NbzI6MppQkcMD8w&oe=6578ADE3 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/modulab/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/modulab/ »}] Fondé par des plasticiens et graphistes en 2011, Modulab accueille à Metz artistes et collectifs de la scène émergente française ou étrangère dont les démarches questionnent le champ du dessin, de l’installation et du multiple en ayant pour objet de promouvoir la création contemporaine en participant au développement du secteur artistique et culturel de notre territoire.

Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses.

Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie.

La galerie s’investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T18:00:00+01:00 – 2024-01-11T21:00:00+01:00

2024-02-23T14:00:00+01:00 – 2024-02-23T18:00:00+01:00

exposition art

Galerie Modulab | Trois fois le vent plus libre | Pierrick Naud | Graphisme : Château Fort Fort