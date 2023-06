Exposition La contrepartie Galerie Modulab Metz, 24 juin 2023, Metz.

Exposition La contrepartie 24 juin – 7 juillet Galerie Modulab Entrée libre, sur inscription : k.bednarova@modulab.fr

Dans le cadre de L’été culturel 2023 de Résidence « Jeunes Estivants » du Ministère de la Culture les artistes Virginie Descamps et Nicolas Mazzi imaginent la réalisation d’une installation mobile et participative La contrepartie à la galerie Modulab.

Au cœur d’un intérieur peuplé de formes fondantes issues de leur répertoire graphique et sculptural, le public découvrira une installation en mouvement. Nichée dans l’intimité feutré de la galerie, La contrepartie se positionne comme une alternative rafraîchissante à cet été qui s’annonce caniculaire. Le flammage du bois caresse en douceur les murs de son motif ondoyant. Les marqueteries, tout comme les éléments de mobiliers, semblent saisis entre deux changements d’état. Mais si tout dans cet environnement recomposé semble glisser, couler, se liquéfier, ce ne sont que des images.

En parallèle de leur exposition « Itérations » à la Basilique Saint Vincent de Metz organisé par la Maison de l’architecture de Lorraine, le duo Descamps + Mazzi invite le public à expérimenter leur pratique du dessin. Les artistes proposent de nouvelles règles du jeu pour regarder, imaginer et investir leur pratique du dessin à travers l’usage d’outils-sculptures mis à disposition du public. À l’aide de ces gabarits, le public sera ainsi invité.e prendre part à la composition en cours et enrichir cet environnement fictionnel.

Ateliers groupes animés par le duo d’artistes :

jeudi 29 juin

vendredi 30 juin

jeudi 6 juillet

vendredi 7 juillet

de 15h à 16h30 (ou sur rdv)

sur inscription : k.bednarova@modulab.fr

Galerie Modulab 28 rue Mazelle Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est +33 (0)6 76 95 44 09 https://www.modulab.fr https://www.instagram.com/modulab/?hl=cs [{« type »: « link », « value »: « https://www.modulab.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/modulab/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/modulab »}] [{« link »: « mailto:k.bednarova@modulab.fr »}] Fondé par des plasticiens et graphistes en 2011, Modulab accueille à Metz artistes et collectifs de la scène émergente française ou étrangère dont les démarches questionnent le champ du dessin, de l’installation et du multiple en ayant pour objet de promouvoir la création contemporaine en participant au développement du secteur artistique et culturel de notre territoire.

Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses.

Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie.

La galerie s’investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-07-07T14:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

exposition artcontemporain

Descamps et Mazzi | exposition La contrepartie | galerie Modulab