Exposition Das Blumenbuch 4 mai – 17 juin Galerie Modulab Entrée libre

Vernissage le jeudi 04 mai 2023 à partir de 18h

Le remarquable Blumenbuch [Livre des fleurs] de Rudolf Koch et Fritz Kredel a été publié plusieurs fois entre 1929 et 1942, des éditions de poche aux volumes précieux et aux portfolios, impliquant de nombreux collaborateurs, imprimeurs et éditeurs comme Mainzer Presse à Mayence, Ernst-Ludwig-Presse à Darmstadt et Insel-Verlag, Leipzig. L’édition de poche chez Insel n’a cessé d’être imprimée durant le XXe siècle, la dernière édition date de 2014.

Rudolf Koch a commencé à dessiner des fleurs sauvages en 1922. Il explique qu’il » a collecté [les fleurs] au hasard et sans but particulier. Je n’ai dessiné que celles qui poussaient à Offenbach et dans les environs… Cette collection est destinée à donner aux gens un goût d’été alors que nous sommes en hiver « . Un membre de la « Werkstatt » de Koch, le jeune Fritz Kredel, a gravé la plupart des 250 dessins. Les fleurs ont été gravées sur bois et entièrement coloriées à la main.

L’ensemble du projet – les différentes éditions, carnets de croquis, essais d’impression et bois originaux – constituent une archive exceptionnelle qui sera exposée pour la première fois en France à la galerie Modulab en coopération avec le musée Klingspor à Offenbach-sur-le-Main, les éditions Poem (Francfort-sur-le-Main) et l’École Nationale d’Art et de Design de Nancy.

Curateur et scénographie : Jérôme Knebush

Exposition Das Blumenbuch