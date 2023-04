Ateliers gravure Galerie Modulab, 2 mai 2023, Metz.

Ateliers gravure 2 – 16 mai, les mardis Galerie Modulab Sur inscription par mail perrine.dacampo@gmail.com, 20€ la séance ou 55€ les trois séances

Sur une proposition des artistes Mathylde Bracigliano et Perrine Da Campo diplômées de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, vous pourrez découvrir la pratique de la gravure sur tetra pak.

Que fait-on ? On dessine sur tetra pak, on encre et on imprime sur papier.

Pour qui ? Amateurs, initié.e.s, et ceux qui le souhaitent ! Aucune connaissance requise. A partir de 15 ans et +

Quand ? Les mardis 02, 09 et 16 mai de 18h45 à 20h45

Coût ? 20€ la séance ou 55€ les trois séances – matériel inclus. Vous repartez avec vos tirages. Règlement sur place.

Inscriptions par mail perrine.dacampo@gmail.com

Les places sont limitées, n’hésitez pas à réserver les vôtres !!!

Fondé par des plasticiens et graphistes en 2011, Modulab accueille à Metz artistes et collectifs de la scène émergente française ou étrangère dont les démarches questionnent le champ du dessin, de l'installation et du multiple en ayant pour objet de promouvoir la création contemporaine en participant au développement du secteur artistique et culturel de notre territoire. Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses. Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie. La galerie s'investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d'art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T18:45:00+02:00 – 2023-05-02T20:45:00+02:00

2023-05-16T18:45:00+02:00 – 2023-05-16T20:45:00+02:00

© Atelier Modulab 2023