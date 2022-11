POEM Galerie Modulab, 24 novembre 2022, Metz.

POEM 24 novembre 2022 – 10 février 2023 Galerie Modulab

Entrée libre mais non obligatoire

L’exposition « Poem | 2019-2022 » présente l’ensemble des éditions Poem publiée durant ses trois premières années d’existence.

Galerie Modulab 28 rue Mazelle Bellecroix Metz 57000 Moselle Grand Est

+33 (0)6 76 95 44 09 https://www.modulab.fr https://www.instagram.com/modulab/?hl=cs Fondé par des plasticiens et graphistes en 2011, Modulab accueille à Metz artistes et collectifs de la scène émergente française ou étrangère dont les démarches questionnent le champ du dessin, de l’installation et du multiple en ayant pour objet de promouvoir la création contemporaine en participant au développement du secteur artistique et culturel de notre territoire. Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses. Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie. La galerie s’investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

La maison d’édition basée à Francfort-sur-le-Main et dirigé par Jérôme Knebusch publie des éditions en relation à la typographie et à l’art textuel, allant de caractères typographiques à des éditions d’art en passant par des

essais critiques. Ainsi, Poem réunit une fonderie typographique, une maison d’édition et une galerie d’art – des activités habituellement distinctes et séparées. Poem a fait le choix de diffuser exclusivement sur son site internet poem-editions.com. L’exposition chez Modulab est la première occasion de réunir l’ensemble des multiples. De nouvelles éditions seront dévoilées lors du vernissage et une sélection de multiples éditée par Modulab y feront écho.

Poem | Christopher Burke, Ange Degheest, Olivier Deloignon, Alexis Faudot & Rafael Ribas, Agnès Geoffrey, Jérôme Knebusch, Martina Meier, Sébastien Morlighem, Randi Nygård, Riccardo Olocco, Éloïsa Pérez, Constantin Pfeiffer, Étienne Pressager, Dan Reynolds, Alice Savoie, Philippe Tytgat, Ferdinand P. Ulrich, Nikolaus Weichselbaumer.

Modulab | Aurélie Amiot, Xavier & Jean-François Chevalier, Luc Doerflinger, Olivier Garraud, Irma Kalt, Gianpaolo Pagni, Renaud Perrin

Graphisme : Château Fort Fort