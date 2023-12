Lights go out – Exposition de Rune Guneriussen Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Lights go out – Exposition de Rune Guneriussen Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes, 17 décembre 2023 13:30, Nantes

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Cinq ans après l’exposition inaugurale du nouvel espace de la galerie, Rune Guneriussen revient à Nantes pour présenter son dernier projet : « Lights go out ». Centré sur sa relation à la nature et sur les effets du changement climatique qu’il a pu constater en vingt ans de pratique, le dernier projet du photographe norvégien associe la création de sculptures en bois récupéré et l’utilisation de la lumière. La photographie à la chambre grand format est le seul témoin de ses installations éphémères dans le paysage. Exposition du 15 au 17 décembre 2023 de 14h30 à 18h30Vernissage jeudi 14 décembre 2023 à partir de 18h Galerie Mélanie Rio Fluency Ile de Nantes Nantes 44200

Exposition du 15 au 17 décembre 2023 de 14h30 à 18h30
Vernissage jeudi 14 décembre 2023 à partir de 18h
Galerie Mélanie Rio Fluency
3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton
44200 Nantes
02 40 89 20 40
https://www.rio-fluency.com/

