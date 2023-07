Exposition du peintre Alain Michaud Galerie Mary-Ann Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Exposition du peintre Alain Michaud 16 et 17 septembre Galerie Mary-Ann Entrée libre

Alain Michaud se concentre habituellement sur un thème : les êtres humains affrontant leurs destinées. Il traduit cela dans ces toiles par la présence d’une ou plusieurs silhouettes anonymes qui se confrontent à des lieux vertigineux, hostiles ou non. L’exposition qui est présentée à l’occasion des Journées européenne du patrimoine est un peu différente. Environ trente toiles sont exposées et travaillées par une technique entre peinture et collage. Les photos des lieux patrimoniaux de la ville de Mâcon sont agrandies et déstructurées puis collées sur la toile avant d’être retravaillées avec de la peinture. Il tend à évoquer par ce geste le patrimoine du passé qui reste présent, sinon physiquement, au moins dans les souvenirs et celui, plus actuel, qui y est relié par la chaîne du temps.

Galerie Mary-Ann Quai Lamartine, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 72 04 https://www.macon.fr/Culture-sports-et-loisirs/Les-expos-temporaires-de-l-Hotel-de-Ville https://www.facebook.com/GalerieMaryAnn Salle d’exposition temporaire située à l’Hôtel de Ville. Expositions artistiques (peintures, sculptures, photographies…). Entrée libre

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Alain Michaud