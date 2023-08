À travers l’objectif de Germaine Chaumel (1895-1982) : regards croisés sur Toulouse et Argelès-sur-Mer Galerie Marianne Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

À travers l'objectif de Germaine Chaumel (1895-1982) : regards croisés sur Toulouse et Argelès-sur-Mer

Galerie Marianne
Argelès-sur-Mer, 16 septembre 2023

Gratuit. Entrée libre. Germaine Chaumel (1895-1982) a exploré, dans les années 1930 et 1940, toutes les facettes du métier de photographe, notamment à Argelès-sur-Mer où elle possédait une résidence secondaire. La commune propose une double exposition autour de son travail.

La Galerie Marianne présente une rétrospective de la vie quotidienne à Toulouse de 1938 à 1944 ainsi qu’une sélection de photographies prises à Argelès- sur-Mer et ses environs. Galerie Marianne Rue du 14 Juillet, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Lieu: Galerie Marianne
Adresse: Rue du 14 Juillet, 66700 Argelès-sur-Mer
Ville: Argelès-sur-Mer
Département: Pyrénées-Orientales

