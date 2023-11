Au fil du temps, une exposition de Pascal Pinaud Galerie LMR Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux.

Au fil du temps, une exposition de Pascal Pinaud 17 novembre 2023 – 13 janvier 2024 Galerie LMR Entrée libre.

Pour sa première collaboration avec la galerie LMR, l’artiste français Pascal Pinaud investit le lieu avec Au fil du temps, une exposition qu’il a pensé autour de deux séries de grandes peintures inédites et d’une sélection d’une trentaine de dessins.

Le travail de Pascal Pinaud fonctionne par séries, trente-six à ce jour. Leur esthétique et leur processus sont à chaque fois très différents, ce qui lui permet d’exclure radicalement et définitivement tout point de vue linéaire sur son œuvre. Aucune série ne s’arrête, elles peuvent s’allonger au fil du temps. Leurs points communs ? Un goût affirmé du méticuleux et du réussi qui enlace avec jubilation, et non sans humour, l’accident du geste qui agresse et révèle la forme. Tout cela c’est chez Pinaud, la soutenance d’une volonté sans cesse reconduite de déjouer les effets de style et autre histoire de marque et de signature de l’artiste.

Chaque pièce est un prototype qui exploite les données d’une procédure précisément pensée, parfois plusieurs années auparavant, et que l’on peut retrouver dans ces dessins, plus de 500 à ce jour, tous au format 50 x 32 cm. Ils sont à voir comme des recherches à la conception des grands formats. Des années après leur élaboration, ils peuvent inspirer de nouvelles grandes peintures. On comprend ici l’importance pour l’artiste des effets à long terme et des temps de pause.

Les œuvres de Pascal Pinaud puisent leur source dans des activités du quotidien. Pour l’exposition Au fil du temps ce sera la tapisserie et le collage de cartons trouvés chez Ikéa, qui, recouverts de tissus d’ameublement puis organisés avec un certain goût pour le Constructivisme, se voient déplacés dans le champ de la peinture.

Les œuvres de PPP multiplient les horizons, en passant par le geste et par le réel, il s’y noue un dialogue passionnant et infini entre la vie de tous les jours et les discours les plus élaborés de la peinture moderne et contemporaine.

Galerie LMR 10 rue des Argentiers 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « galerielmr@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:00:00+01:00

art contemporain exposition

© Pascal Pinaud