Visites guidées « So Rugby » Galerie Lieu 9 Aix-en-Provence, 27 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une immersion dans l’univers du rugby à travers les planches de la bande dessinée de Guillaume Bouzard..

2023-09-27 14:30:00 fin : 2023-09-27 15:15:00. .

Galerie Lieu 9 Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An immersion into the world of rugby through the pages of Guillaume Bouzard?s comic strip.

Sumérjase en el mundo del rugby a través de las páginas del cómic de Guillaume Bouzard.

Ein Eintauchen in die Welt des Rugby durch die Comictafeln von Guillaume Bouzard.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence