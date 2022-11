Coeur sur toi ! Maïlys Moanda Galerie l’Hirondelle des quais Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Coeur sur toi ! Maïlys Moanda Galerie l’Hirondelle des quais, 17 novembre 2022, Arles. Coeur sur toi ! Maïlys Moanda 17 novembre – 1 décembre Galerie l’Hirondelle des quais

Entrée Libre

Exposition du 17 novembre au 1er décembre 2022 / du lundi au samedi / de 12h à 16h Galerie L’Hirondelle des Quais / 75 bis Quai de la Roquette / Arles handicap moteur mi Galerie l’Hirondelle des quais 75 bis, quai de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

06 24 38 10 12 http://www.hirondelledesquais.fr https://www.facebook.com/colette.agrain.75bis/ Exposition en collaboration avec la Galerie Itinérante de la FUP AIC,dirigée par Mme Rosette NICOLAÏ.

« Coeur sur toi !» Maïlys MOANDA

Exposition du 17 novembre au 1er décembre 2022 / du lundi au samedi / de 12h à 16h Galerie L’Hirondelle des Quais / 75 bis Quai de la Roquette / Arles

La peinture de Maïlys Moanda s’impose au regard comme l’expression d’un univers construit autour du souvenir, parfois reconnaissable, créant une certaine ambiguïté et trouble. Bien plus qu’un espace, il faut parler ici de pièce, d’espace privé, de salle de bain, de chambre etc.

Les bords de ses toiles ne sont pas nets. La peinture exprime, dans les quelques centimètres autour du châssis, ses superpositions de couleur, son épaisseur, qui ne font que témoigner de l’avancée du tableau. Cela devient comme un encadrement, donnant l’impression que la toile a été arrachée de l’endroit où elle se trouvait.

Elle pousse la possibilité de leur histoire, en leur donnant une autre histoire que la fatalité d’être oublié. Dans un univers où le souvenir cristallisé, flirte avec l’idée de désir, d’angoisse et d’absence, l’artiste nous dirige dans le territoire de sa mémoire…

…D’un moment qui ne vous appartient pas, mais vous fait écho. C’est partager avec elle, traverser de pièce en pièce dans une sorte de couloir temporel, des visions, des instants colorés de chaleur et d’ivresse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T12:30:00+01:00

2022-12-01T16:00:00+01:00 Galerie Itinérante de la FUP AIC

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Galerie l'Hirondelle des quais Adresse 75 bis, quai de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Galerie l'Hirondelle des quais Arles Departement Bouches-du-Rhône

Galerie l'Hirondelle des quais Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Coeur sur toi ! Maïlys Moanda Galerie l’Hirondelle des quais 2022-11-17 was last modified: by Coeur sur toi ! Maïlys Moanda Galerie l’Hirondelle des quais Galerie l'Hirondelle des quais 17 novembre 2022 Arles Galerie L'hirondelle des quais Arles

Arles Bouches-du-Rhône