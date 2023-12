Exposition « Cookie Mueller Project » Galerie les 3 lacs Villeneuve-d’Ascq, 15 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition « Cookie Mueller Project » 15 – 22 janvier 2024 Galerie les 3 lacs Gratuit

Début : 2024-01-15T11:00:00+01:00 – 2024-01-15T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-22T11:00:00+01:00 – 2024-01-22T14:00:00+01:00

Du 15 janvier au 22 février 2024 à la galerie Les 3 Lacs du campus Pont de Bois, découvrez l’exposition « Cookie Muelleer Project »

L’exposition How to Get Rid of Pimples explore les temporalités queer et le re-enactment artistique, en s’inspirant de l’œuvre littéraire éponyme de Cookie Mueller. Ce livre raconte l’histoire de douze de ses ami·e·s expérimentant son traitement contre l’acné dans des conditions très variées. Comme un fil conducteur, chaque cas est illustré par des photographies avant/après de Nan Goldin, Peter Hujar et David Armstrong. Ce projet invite douze artistes contemporains à s’emparer de ces histoires pour produire de nouveaux diptyques. Il offre un regard nouveau sur les enjeux sociaux, culturels et esthétiques qui traversent les communautés marginalisées, les récits temporels dominants et la notion de soin intrinsèque à l’œuvre de Cookie Mueller.

Pour cette exposition en plusieurs parties, deux artistes seront présenté·e·s à la galerie Les 3 Lacs : Shivay La Multiple hérite de la poétique de la relation et a pour point de départ la Nouvelle-Calédonie/Kanaky, lieu de son apparition, et Nelson Bourrec Carter, Franco-Afro-Américain interroge les constructions identitaires et raciales dans des territoires marqués par l’hégémonie culturelle nord-américaine.

Julien Ribeiro, artiste en résidence Airlab 2022-2023

Avec le Centre d’études en civilisations langues et lettres étrangères (Cecille)

Galerie les 3 lacs Campus Pont de Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France