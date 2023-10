Exposition : Les imaginaires post-artificiels – Thomas Ferreira Galerie les 3 lacs Villeneuve-d’Ascq, 2 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Découvrez l’exposition « Les imaginaires post-artificiels » de Thomas Ferreira à la Galerie Les 3 Lacs, jusqu’au 20 octobre.

Les imaginaires post-artificiels est la première exposition monographique présentant quatre œuvres de l’artiste Thomas Ferreira. Cette exposition reflète l’univers artistique singulier de l’artiste en invitant le spectateur à explorer les frontières floues entre l’art et la technologie, le réel et l’imaginaire, la création et la production.

À travers ses œuvres, Thomas Ferreira explore la notion de « dé(s) matérialité(s) », un concept central de sa pratique artistique. L’artiste interroge les matières mêmes du numérique en utilisant les nouvelles technologies comme support de création artistique. Il génère son propre big data constitué de l’ensemble de ses productions qu’il utilise pour nourrir ses programmes autophages, créant ainsi de nouvelles formes à partir de ses œuvres précédentes.

Infos pratiques

Lundi au jeudi : 11h à 14h

Galerie Les 3 Lacs, campus Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq

