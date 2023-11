Cet évènement est passé EXPOSITION DE CALLIGRAPHIES JAPONAISES ET DE SCULPTURES Galerie l’Épi Ingrandes-Le Fresne sur Loire Catégories d’Évènement: Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Maine-et-Loire EXPOSITION DE CALLIGRAPHIES JAPONAISES ET DE SCULPTURES Galerie l’Épi Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 11 novembre 2023, Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Ingrandes-Le Fresne sur Loire,Maine-et-Loire Exposition de Keiji Horibé, calligraphe japonais, et de Marie Ruby, sculptrice. Entrée libre..

2023-11-11 fin : 2023-12-17 . .

Galerie l’Épi Rue bourgeoise

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Exhibition by Keiji Horibé, Japanese calligrapher, and Marie Ruby, sculptor. Free admission. Exposición de Keiji Horibé, calígrafo japonés, y Marie Ruby, escultora. Entrada gratuita. Ausstellung von Keiji Horibé, einem japanischen Kalligraphen, und Marie Ruby, einer Bildhauerin. Freier Eintritt.

