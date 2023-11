[Boutique éphémère de créateurs] Bijoux, mode, illustration, déco Galerie l’Effet Mer Dieppe, 5 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Une boutique éphémère ouvrira ses portes à Dieppe. Plusieurs créateurs se sont réunis pour ouvrir une boutique grâce à leur diverses créations. Bijoux, vêtements, illustration, déco… de quoi trouver de belles idées pour ses cadeaux de noël..

2023-12-05 10:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. .

Galerie l’Effet Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



An ephemeral boutique opens in Dieppe. Several designers have joined forces to open a boutique showcasing their diverse creations. Jewelry, clothing, illustration, home decor… a great place to find ideas for Christmas gifts.

Se abre una tienda temporal en Dieppe. Varios diseñadores se han reunido para abrir una tienda en la que expondrán sus creaciones. Joyas, ropa, ilustraciones, decoraciones… todas ellas buenas ideas para regalar en Navidad.

In Dieppe wird ein vorübergehender Laden eröffnet. Mehrere Designer haben sich zusammengeschlossen, um mit ihren verschiedenen Kreationen eine Boutique zu eröffnen. Schmuck, Kleidung, Illustrationen, Dekoration… hier finden Sie viele schöne Ideen für Ihre Weihnachtsgeschenke.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche