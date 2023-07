AGLAE- les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais- présente J F Peslot Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer, 14 juillet 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

La musique est sa source d’inspiration de ce peintre coloriste, pour qui le dessin est « comme une partition musicale ».

Ses réalisations en papier toilé et bois cartonné, de formats différents, respirent de tonalités vives, de lignes brisées ou courbes, de formes géométrique..

Vendredi 2023-07-14 14:00:00 fin : 2023-07-20 12:00:00. .

Galerie Le Trianon Place du 18 juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Music is the source of inspiration for this colorist painter, for whom drawing is « like a musical score ».

His canvas and wood-cardboard creations, in a variety of formats, breathe vivid hues, broken or curved lines and geometric shapes.

La música es la fuente de inspiración de este pintor colorista, para quien el dibujo es « como una partitura musical ».

Sus obras sobre lienzo y cartón, de diversos formatos, respiran tonos vivos, líneas quebradas o curvas y formas geométricas.

Musik ist die Inspirationsquelle dieses farbenfrohen Malers, für den das Zeichnen « wie eine musikalische Partitur » ist.

Seine Werke aus Leinenpapier und Holzkarton in verschiedenen Formaten atmen lebendige Farbtöne, gebrochene oder gebogene Linien und geometrische Formen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité