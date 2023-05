AGLAE- les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais- présente Joce Galerie Le Trianon, 30 juin 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Artiste travaillant dans un style « figuratif contemporain » sur toiles de différents formats, à l’huile ou, le plus souvent, à l’acrylique. Ses marines, paysages, natures mortes… sont réalisées à l’aide de couteaux, brosses, voire avec ses doigts.

Vendredi 2023-06-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-06 19:00:00. .

Galerie Le Trianon Place du 18 juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Artist working in a « contemporary figurative » style on canvases of different sizes, in oil or, most often, acrylic. His seascapes, landscapes, still lifes… are made with knives, brushes, even with his fingers

Artista que trabaja en un estilo « figurativo contemporáneo » sobre lienzos de varios tamaños, al óleo o, más a menudo, acrílico. Sus marinas, paisajes, bodegones… están pintados con cuchillos, pinceles o incluso con los dedos

Künstlerin, die in einem « zeitgenössischen figurativen » Stil auf Leinwänden verschiedener Formate in Öl oder meist in Acryl arbeitet. Seine Seestücke, Landschaften, Stillleben… werden mit Messern, Bürsten oder sogar mit den Fingern gemalt

