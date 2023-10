Du feu à la glace. Estampes de Manessier Galerie Le Saint-Michel Le Crotoy Catégories d’Évènement: Le Crotoy

Du feu à la glace. Estampes de Manessier 4 – 26 novembre Galerie Le Saint-Michel Gratuit Pour évoquer les voyages de Manessier et son attachement à l'étude infinie des lumières et des couleurs, l'exposition choisit de montrer une série d'estampes sorties exceptionnellement des réserves du musée d'Abbeville. Comme un clin d'œil à ses jeunes débuts de peintre et à ses très nombreux voyages dans le monde, l'exposition fait escale au Crotoy, dans la galerie Le Saint-Michel, qui rappelle le souvenir d'un autre grand voyageur (de l'imaginaire), Jules Verne. Galerie Le Saint-Michel 29 rue de la Porte du Pont 80550 Le Crotoy Le Crotoy 80550 Somme

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

abbeville exposition Bord de mer au Crotoy, lithographie sur papier, 1954-1955, Abbeville, Le Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier

