Exposition Inde(s) au pluriel 16 et 17 septembre Galerie le Réverbère Entrée libre

Pour Inde(s) au pluriel, nous avons choisi de présenter six photographes de la galerie dont des inédits pour William Klein, Bernard Plossu, Marc Riboud et Denis Roche et deux invités Françoise Nuñez (représentée par Camera Obscura) et Raghu Rai* (photographe indien représenté par Magnum).

Tous laissent libre cours à leur perception, sans protocole ni programme prémédité. Ils font une photographie qui s’ancre dans les enjeux de l’acte.

Notre accrochage mettra en dialogue le temps profond de chacun et sa poésie. Se dessinera ainsi une vision kaléidoscopique de ce pays qui a fasciné toute une génération.

*En 2019, Raghu Rai est le lauréat de la 1ère édition du Prix de Photographie de l’Académie des beaux-arts – William Klein.

Galerie le Réverbère 38, rue Burdeau, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Galerie Le Réverbère et ©Ministère de la Culture