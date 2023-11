Le Petit Marché de l’Art Galerie le Rayon Vert Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le Petit Marché de l’Art Galerie le Rayon Vert Nantes, 30 novembre 2023, Nantes. 2023-11-30

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non 31e édition – Exposition collective de petits formats – 75 artistes, plus de 700 oeuvres. du 18 novembre 2023 au 14 janvier 2024 :mercredi au samedi de 14h à 18h – dimanche de 11h à 13h(fermée les 24 & 31 décembre 2023) + Rencontres publiques avec les artistes : plus d’informations sur le site de la galerie Le Rayon Vert. Galerie le Rayon Vert Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 71 88 27 http://www.rayonvert.com galerielerayonvert@gmail.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Galerie le Rayon Vert Adresse 1 Rue Sainte Marthe Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Galerie le Rayon Vert Nantes latitude longitude 47.202671908, -1.57979618

Galerie le Rayon Vert Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/