Pollution lumineuse Galerie Le Corridor, 15 décembre 2022, Arles.

Pollution lumineuse 15 – 17 décembre Galerie Le Corridor

Gratuit

Galerie Le Corridor 3, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 43 63 62 http://lecorridor-artcontemporain.com/

« Pollution lumineuse »

Le corridor propose « Pollution lumineuse » , une série de photographies d’un des plus grands centres commerciaux de France situé entre Aix-en-Provence et Marseille : Plan de Campagne.

Cette série interroge l’étrange et dérangeante beauté des bâtiments, des objets, des espaces illuminés par l’éclairage nocturne d’un centre commercial.

Les chercheurs ont démontré que l’éclairage public nocturne perturbe le cycle biologique des espèces animales et constitue une barrière parfois infranchissable, mettant à mal les continuités écologiques. La lumière artificielle affecte également les plantes, en déréglant leur période de pollinisation.

Face à ce problème, la Loi de 2018 sur l’éclairage public a interdit celui des commerces entre 1 heure et 6 heures du matin. Cette réglementation est peu respectée, malgré ce gaspillage d’énergie constaté et son impact écologique.

Pour redistribuer le vu et le non-vu, le réel est mis à distance sur le mode du constat, de l’inventaire, sans hiérarchie.

La mise en scène des bâtiments-hangars avec la nuit comme fond de décor, l’effacement des logos et textes publicitaires sur les panneaux et les parois métalliques des bâtiments permettent d’accéder à la représentation des verticalités, des horizontalités et des aplats de couleur tout en troublant notre perception du signifiant et du signifié.

Michel Rey, 2022

Tirages : Françoise Galeron, Arles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T10:00:00+01:00

2022-12-17T20:00:00+01:00

Michel Rey