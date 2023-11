Galerie d’exposition « Le Coin du Centre » Galerie « Le Coin du Centre » Meinier Catégorie d’Évènement: Meinier Galerie d’exposition « Le Coin du Centre » Galerie « Le Coin du Centre » Meinier, 14 décembre 2023, Meinier. Galerie d’exposition « Le Coin du Centre » 14 – 17 décembre Galerie « Le Coin du Centre » Le paysage et l’hiver offrent au pinceau un sujet d’exploration illimité.

Environnements vécus ou traversés, leurs lignes, surfaces et contrastes se découvrent au gré des espaces arpentés. Galerie « Le Coin du Centre » Route de Gy 41 Meinier 1252 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T20:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:00:00+01:00 Alice Falquet Détails Catégorie d’Évènement: Meinier Autres Lieu Galerie "Le Coin du Centre" Adresse Route de Gy 41 Ville Meinier Lieu Ville Galerie "Le Coin du Centre" Meinier latitude longitude 46.24953;6.254637

Galerie "Le Coin du Centre" Meinier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meinier/