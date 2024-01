Rencontre photographique & Livres Photo Galerie le Château d’Eau Toulouse, samedi 3 février 2024.

Rencontre photographique & Livres Photo Pour échanger autour des livres photo, avec Belén JIMÉNEZ, en collaboration avec le Château d’Eau. Samedi 3 février, 15h00 Galerie le Château d’Eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Envie de partager votre image favorite de votre photographe préféré ? De découvrir de beaux livres photo ? D’échanger sur des projets de fanzines photo autoédités que vous adorez ? Rejoignez-nous ! L’objectif est tout simplement de passer un bon moment avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous : photographie et livres photo.

Pour cette rencontre, amenez votre livre photo préféré ou encore mieux, demandez-le à la bibliothèque du Château d’Eau où aura lieu cette fois la rencontre !

Pour s’inscrire, remplissez CE FORMULAIRE et attendez un e-mail avec la confirmation de votre inscription (places limitées) :

https://vu.fr/fPVLa

Besoin d’idées pour les livres photo ? Amenez le livre « L’amoureuse » d’Anne de Gelas, découvrez les jolies éditions d’Ediciones Anómalas (ex. « Like » d’Eduardo Nave) ou de Multipress (ex. « I hide myself within my flower », de Mariken Kramer), découvrons des livres photo autoédités (ex. « El Paseo » de David García), etc. Et sinon la bibliothèque sera ouverte à partir de 13 h.

Enfin, venez discuter photo !

Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Adresse de lu2019u00e9vu00e9nement : Centre de Documentation du Chu00e2teau d’Eau. 1 Place Laganne, 31300 Toulouse. Date : Samedi 3 fu00e9vrier 2024, u00e0 15 h. Organisation : Belu00e9n JIMu00c9NEZ, en collaboration avec le Chu00e2teau d’Eau. Rencontre gratuite. Places limitu00e9es. Ru00e9servation obligatoire. », « type »: « rich », « title »: « Formulaire d’inscription Rencontre Photographie & Livres Photo », « thumbnail_url »: « https://lh4.googleusercontent.com/6Jr5gDwB4pQqN8FgrqiWB9TwVjjuRQFqpCoikbB1DnmrFsh50nzM1nseqLkQ6Y4TzGorT8qQH90=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ9PdC-yR2Kcu9sQ88Gz__VkKIY8b6BbL0AscXSXPed1rVwg/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2516}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 2516}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ9PdC-yR2Kcu9sQ88Gz__VkKIY8b6BbL0AscXSXPed1rVwg/viewform »}] Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République

#livre #photographie

©Belen Jimenez