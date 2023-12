Philémon Barbier « Rien à perdre » Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Philémon Barbier « Rien à perdre » Galerie le Château d’Eau Toulouse, 25 janvier 2024 11:00, Toulouse. Philémon Barbier « Rien à perdre » 25 janvier – 14 avril 2024 Galerie le Château d’Eau Cette exposition propose de documenter la construction de l’identité des jeunes des milieux populaires à travers la musique rap qui fait partie intégrante de leur quotidien. Ce travail a été réalisé dans le cadre grande commande photographique, Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire, destinée aux photojournalistes lancée par le ministère de la Culture et pilotée la Bibliothèque nationale de France. Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

