Toulouse Au pied des cimaises Galerie le Château d’Eau Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse. Au pied des cimaises Mercredi 6 décembre, 18h00 Galerie le Château d’Eau Déambulation d’ 1h30 environ dans les deux Galeries autour des expositions de Raymond Depardon – David Burnett « Septembre au Chili 1971/1973 » et Prix CARITAS Photo Sociale dans la 2de Galerie avec Dominique Roux, photographe et ancien responsable de la bibliothèque du Château d’Eau.

Tarif entrée + 3€

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d'Eau met à l'honneur la photographie d'auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l'œuvre du photographe exposée, qu'il s'agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République

