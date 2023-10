Prix Caritas Photo Sociale 2023 Galerie le Château d’Eau Toulouse, 22 novembre 2023, Toulouse.

Prix Caritas Photo Sociale 2023 22 novembre 2023 – 7 janvier 2024 Galerie le Château d’Eau

Pour la quatrième édition du Prix Caritas Photo Sociale, la Galerie Le Château d’Eau accueillera à partir du 22 novembre la lauréate 2023 Anaïs Oudart pour sa série « Héroïnes 17 » qui documente les difficultés des jeunes femmes issues de l’Aide sociale à l’enfance de se construire seules, sans parents ni famille.

Dans le même espace, seront présentées les travaux des deux finalistes : Sarah Leduc pour sa série « Ailleurs ici », un travail sur l’attente des personnes en demande d’asile dans un village d’Occitanie. Mat Jacob pour « Thierry et la violence du monde », une enquête sur les traces d’un sans-abri à la découverte du monde de la rue et de la précarité.

Dans sa volonté de vouloir montrer une pluralité des thématiques photographiques, Le Château d’Eau tient à soutenir et valoriser la photographie documentaire sociale.

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République

2023-11-22T12:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

2024-01-07T12:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

© Anaïs Oudart / Grande commande photojournalisme _ Heria