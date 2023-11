Vernissage exposition Prix Caritas Photo Sociale 2023 Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Vernissage exposition Prix Caritas Photo Sociale 2023 Galerie le Château d’Eau Toulouse, 21 novembre 2023, Toulouse. Vernissage exposition Prix Caritas Photo Sociale 2023 Mardi 21 novembre, 18h00 Galerie le Château d’Eau Vernissage de l’exposition Prix Caritas Photo Sociale qui présente, pour la quatrième édition de ce Prix, la lauréate 2023 Anaïs Oudart pour sa série « Héroïnes 17 » qui documente les difficultés des jeunes femmes issues de l’Aide sociale à l’enfance de se construire seules, sans parents ni famille.

ainsi que les travaux des deux finalistes : Sarah Leduc pour sa série « Ailleurs ici », un travail sur l’attente des personnes en demande d’asile dans un village d’Occitanie. Mat Jacob pour « Thierry et la violence du monde », une enquête sur les traces d’un sans-abri à la découverte du monde de la rue et de la précarité. Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ [{« link »: « https://www.reseaucaritasfrance.org/prix-caritas-photo-sociale »}] Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

#vernissage #photographie © Anaïs Oudart / Grande commande photojournalisme – Heria

