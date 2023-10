Cet évènement est passé Greger Ulf Nilson, La photographie comme point de départ Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Greger Ulf Nilson, La photographie comme point de départ Galerie le Château d’Eau Toulouse, 3 octobre 2023, Toulouse. Greger Ulf Nilson, La photographie comme point de départ 3 octobre – 5 novembre Galerie le Château d’Eau Chaque année, Le Château d’Eau invite un graphiste de renommée internationale ayant collaboré pour de grands rendez-vous photographiques. Pour la deuxième édition de ce rendez-vous, c’est le designer, graphiste et commissaire d’exposition suédois Greger Ulf Nilson qui est invité à présenter son travail. L’exposition « la photographie comme point de départ » proposera photographies, vidéo, livres et objets dans une scénographie originale. Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Graphisme Photographie Crédit : Casper Sejersen

