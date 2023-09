La Grande Enquête Galerie le Château d’Eau Toulouse, 1 octobre 2023, Toulouse.

La Grande Enquête Dimanche 1 octobre, 14h00 Galerie le Château d’Eau

La Grande Enquête est un jeu de piste qui se déroule en famille et en équipe : Un enfant et un adulte minimum par équipe.

• Le rendez-vous a lieu à 14h dans l’un des trois lieux.

• Le retour est prévu au plus tard à 17h00 au Centre Culturel St Cyprien où aura lieu à 18h le tirage au sort et la remise des lots. Sur inscription le jour même.

• Lots à gagner : Stages adultes et enfants, livres, catalogues d’exposition, goodies etc…

• Le règlement est consultable au Centre culturel St Cyprien, à l’Espace d’exposition du Matou et à la Galerie Le Château d’Eau

Les 3 lieux d’expositions photographiques :

Galerie Le Château d’Eau 1 place Laganne 31300 Toulouse

Centre Culturel St Cyprien 56 allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

Espace d’Exposition du MATOU 58 allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

©La grande enquête