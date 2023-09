Cet évènement est passé Projection «CHILI» Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Projection «CHILI» Galerie le Château d’Eau Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Projection «CHILI» Samedi 16 septembre, 20h30 Galerie le Château d’Eau • Dans le jardin

– Ultimo Sur de Rodrigo Gomez Rovira

2021 – 10 mn

Ultimo Sur plonge le lecteur dans un voyage à l’autre bout du monde, dans une atmosphère en noir et blanc qui laisse la place à l’imaginaire. – La Terre de Feu de Paul Castelnau, Joseph Mandement

1926. France. 34 min. Teinté. 35 mm. Muet.

Copie La Cinémathèque de Toulouse

En mars 1925, une expédition sous l’égide de la Société de Géographie quitte le port chilien de Punta Arenas à bord du cotre «Le Jupiter», avec pour mission de rapporter une documentation cinématographique sur la Terre de Feu et ses habitants. _Bande son avec Sophie Le Morzadec, musicienne qui jouera en live pendant la projection. _ Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

