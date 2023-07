Raymond Depardon – David Burnett Septembre au Chili,1971/1973 Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Septembre au Chili,1971/1973 11 septembre 2023 – 7 janvier 2024 Galerie le Château d’Eau C’est à l’occasion du premier anniversaire de l’élection du président Salvador Allende, en 1971, que Raymond Depardon découvre le Chili, accompagné du secrétaire de rédaction du magazine Zoom, son ami Robert Pledge.

En 1973, l’américain David Burnett couvre le coup d’Etat du général Pinochet, qui précipite le pays dans une dictature militaire sanglante. De la prise du Palais de la Moneda aux funérailles de Neruda, ses images constituent avec celles de Depardon un reportage collectif, qui remporte à New York la Robert Capa Gold Medal, la plus haute distinction du photojournalisme. Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31000 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 52 35 https://chateaudeau.toulouse.fr/ Pôle photographique de Toulouse, la Galerie Le Château d’Eau met à l’honneur la photographie d’auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l’œuvre du photographe exposée, qu’il s’agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. Métro : ligne A – station Esquirol ou Saint-Cyprien-République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Raymond Depardon (Magnum photos) et ©David Burnett (Contact Press Images)

